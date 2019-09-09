Вышинский прокомментировал заявление на обмен, написанное от его имени

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.

"Что касается этой бумажки: я регулярно отказывался от обмена. Более того, мне было сказано украинскими политиками уже весной этого года, что мы слово "обмен" в отношении вас не употребляем, речь идет о взаимном освобождении. Хорошо, я сказал, на свободу я готов, но меняться отказываюсь, так как не понимаю юридического статуса этой истории и так далее", - сказал Вышинский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"А все, что он (Луценко) продуцировал, абсолютно ненадежно в информационном плане... Как этот документ мог появиться: в материале моего дела есть масса экспертиз, их больше десятка, одна из них графологическая, где разбирается мой подчерк, как говорится, до закорючек. В два часа любой более менее грамотный человек, изучив эту экспертизу, может написать любую бумажку от моего имени... Обратите внимание, сколько оно провисело у Сарган? Три часа и пропало. Ну они так работают", - отметил Вышинский.