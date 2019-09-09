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РИА Новости

Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России

11:19 09.09.2019 (обновлено: 15:38 09.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Компания Facebook в ответ на обвинения РФ во вмешательстве заявила, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут сами рекламодатели.
Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела России. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах
"Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook. Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры", - сказали РИА Новости в пресс-службе Facebook.
Ранее компания Google в ответ на обвинения РФ заявила о поддержке ответственной политической рекламы.
Работа информационного центра ЦИК РФ
Вчера, 16:30Единый день голосования
В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы
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Николай БулаевGoogleЦИК РФМоскваРоссияFacebook, Inc.В мире
Популярные комментарии
Facebook подчеркнула, что именно местные рекламодатели, а не компания, ответственны за соблюдение избирательного законодательства. " - классная отмазка. По их логике получается, что и магазин будет не виноват, если будет тухляк продавать - все претензии к производителю?)))
9 сентября, 11:51
Svetlana Kasyanova
36000010
Какая глупость! Тогда нечего жаловаться на пиратские торрент сайты ...
9 сентября, 11:24
Саша Логер
2300028
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В Google прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы
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