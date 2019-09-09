Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Компания Facebook в ответ на обвинения РФ во вмешательстве заявила, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут сами рекламодатели.

Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела России. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах