Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Компания Facebook в ответ на обвинения РФ во вмешательстве заявила, что ответственность за соблюдение местного избирательного законодательства несут сами рекламодатели.
Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела России. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах
"Ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент на Facebook. Если мы получаем обращение о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, мы рассматриваем его и принимаем соответствующие меры", - сказали РИА Новости в пресс-службе Facebook.
Ранее компания Google в ответ на обвинения РФ заявила о поддержке ответственной политической рекламы.