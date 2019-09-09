В Абхазии оппозиция потребовала провести повторные выборы президента страны

Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах. Архивное фото

Кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния у избирательного участка после голосования на президентских выборах

СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициния требует назначить повторные выборы, так как второй тур, по его мнению, не выявил победителя.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. По предварительным данным ЦИК, на них побеждает действующий глава государства Рауль Хаджимба. Разница между результатами Хаджимбы и Квицинии составляет около тысячи голосов, при этом "против всех" проголосовали около 3,5 тысяч человек.

"Да, будем требовать, конечно. На основании закона. Потому что по закону нашему графа "против всех" должна приплюсовываться к количеству голосов кандидата, занявшего второе место. И кандидат, который занимает первое место, должен количественно обойти эту цифру, чтобы стать легитимным, избранным президентом. Это у нас в законе прописано четко", - заявил РИА Новости Квициния.

По его словам, оппозиция уже обратилась в ЦИК Абхазии с разъяснением своей позиции. "Да, конечно (обращались). (Реакции) пока никакой", - пояснил Квициния.

Кроме того, он рассматривает возможность обратиться в суд с этим требованием. "Конечно", - ответил он на вопрос, будут ли обращаться в суд.