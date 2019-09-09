Марк Захаров выписывается из больницы

В конце августа директор театра сообщил, что Захаров находится в больнице с воспалением легких. В начале сентября он рассказал, что у режиссера "в норме и температура, и кровь, и давление, но все-таки еще осталась слабость" и его уговорили остаться в больнице еще на 5-7 дней.