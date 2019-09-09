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РИА Новости
Культура

Марк Захаров выписывается из больницы

11:12 09.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссер Марк Захаров
Режиссер Марк Захаров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Режиссер Марк Захаров. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Художественный руководитель театра Ленком, народный артист России Марк Захаров в понедельник выписывается из больницы и хочет сразу же ехать на репетиции, сообщил РИА Новости директор театра Марк Варшавер.
В конце августа директор театра сообщил, что Захаров находится в больнице с воспалением легких. В начале сентября он рассказал, что у режиссера "в норме и температура, и кровь, и давление, но все-таки еще осталась слабость" и его уговорили остаться в больнице еще на 5-7 дней.
"Марк Анатольевич сегодня выписывается из больницы после перенесенного им воспаления легких", - сказал Варшавер.
Он отметил, что режиссер рвется на работу. По его словам, он сразу же хочет приступить к репетициям своего нового спектакля "Капкан".
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КультураМарк ВаршаверЛенкомМарк ЗахаровМосква
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