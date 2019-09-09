В онкоцентре Блохина опровергли сообщения о массовом увольнении сотрудников

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина в Москве опроверг сообщения о массовом увольнении сотрудников, никто из врачей уволен не был и не подвергался психологическому давлению, сообщается на сайте онкоцентра.

Ранее в СМИ появилась информация, что из центра онкологии имени Блохина массово увольняются врачи, связывают это с приходом на пост руководителя НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) в июне 2019 года Светланы Варфоломеевой, якобы именно она создала в коллективе напряженную обстановку, принуждая сотрудников писать заявления об увольнении по собственному желанию.

"Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ ДОиГ нет", - говорится в сообщении.