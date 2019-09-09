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РИА Новости

В онкоцентре Блохина опровергли сообщения о массовом увольнении сотрудников

11:11 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина в Москве опроверг сообщения о массовом увольнении сотрудников, никто из врачей уволен не был и не подвергался психологическому давлению, сообщается на сайте онкоцентра.
Ранее в СМИ появилась информация, что из центра онкологии имени Блохина массово увольняются врачи, связывают это с приходом на пост руководителя НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ) в июне 2019 года Светланы Варфоломеевой, якобы именно она создала в коллективе напряженную обстановку, принуждая сотрудников писать заявления об увольнении по собственному желанию.
"Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. Массовых увольнений в НИИ ДОиГ нет", - говорится в сообщении.
В августе пресс-служба центра Блохина сообщала о плановом сокращении ставок в медучреждении, оно касается вакантных должностей, массовые увольнения сотрудников не планируются. Штатное расписание центра было сформировано в 90-е годы, с того времени благодаря появлению новых технологий время пребывания пациента в центре существенно сократилось, поэтому сейчас более 700 ставок являются лишними, пояснили в пресс-службе.
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