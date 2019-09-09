Глава Росаккредитации стал заместителем министра экономического развития

Ранее, в июле, на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление правительства, согласно которому министру экономического развития РФ разрешили иметь 14 заместителей. Этим же документом были внесены изменения в положение о Федеральной службе по аккредитации, в соответствии с которым глава службы будет иметь статус заместителя министра. Руководителем Росаккредитации в тот момент являлся Алексей Херсонцев.