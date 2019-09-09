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РИА Новости

Глава Росаккредитации стал заместителем министра экономического развития

11:10 09.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРуководитель Федеральной службы по аккредитации Алексей Херсонцев
Руководитель Федеральной службы по аккредитации Алексей Херсонцев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Руководитель Федеральной службы по аккредитации Алексей Херсонцев. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Алексея Херсонцева заместителем министра экономического развития - руководителем Федеральной службы по аккредитации, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Назначить Херсонцева Алексея Игоревича заместителем министра экономического развития Российской Федерации - руководителем Федеральной службы по аккредитации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Еще одним распоряжением Назарий Скрыпник назначен заместителем руководителя Росаккредитации.
Ранее, в июле, на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление правительства, согласно которому министру экономического развития РФ разрешили иметь 14 заместителей. Этим же документом были внесены изменения в положение о Федеральной службе по аккредитации, в соответствии с которым глава службы будет иметь статус заместителя министра. Руководителем Росаккредитации в тот момент являлся Алексей Херсонцев.
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Алексей ХерсонцевДмитрий МедведевРосаккредитацияМинистерство экономического развития РФРоссияПолитика
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