Глава Росаккредитации стал заместителем министра экономического развития

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Алексея Херсонцева заместителем министра экономического развития - руководителем Федеральной службы по аккредитации, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Назначить Херсонцева Алексея Игоревича заместителем министра экономического развития Российской Федерации - руководителем Федеральной службы по аккредитации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Еще одним распоряжением Назарий Скрыпник назначен заместителем руководителя Росаккредитации.
Ранее, в июле, на официальном портале правовой информации было опубликовано постановление правительства, согласно которому министру экономического развития РФ разрешили иметь 14 заместителей. Этим же документом были внесены изменения в положение о Федеральной службе по аккредитации, в соответствии с которым глава службы будет иметь статус заместителя министра. Руководителем Росаккредитации в тот момент являлся Алексей Херсонцев.