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РИА Новости

Депутата ЕР из Мордовии оштрафовали за оскорбление местного жителя

11:07 09.09.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Мордовский депутат и секретарь отделения партии "Единая Россия" Старошайговского района Татьяна Шишканова оштрафована на 10 тысяч рублей за оскорбление местного жителя, сообщили РИА Новости в районном мировом суде.
По данным местного издания "Столица С", скандал разгорелся в конце июня после того, как местный житель Петр Анисимов попытался передать Шишкановой решение собрания граждан. В ответ слуга народа посоветовала избирателю "засунуть" его в место, не предполагающее дальнейшую работу с документом. Эти слова есть на опубликованной изданием аудиозаписи разговора.
Азат Зарипов
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Поведение депутата стало поводом для разбирательства на политсовете ЕР в селе Старое Шайгово. По сообщению регионального отделения партии, Шишканова "признала свою вину и извинилась за несдержанность".
"Мировой суд признал Шишканову виновной по статье 5.61 КоАП РФ "оскорбление личности" и назначил административный штраф 10 тысяч рублей", - заявила агентству и.о. мирового судьи судебного участка Старошайговского района Инга Мишина.
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