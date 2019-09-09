Депутата ЕР из Мордовии оштрафовали за оскорбление местного жителя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Мордовский депутат и секретарь отделения партии "Единая Россия" Старошайговского района Татьяна Шишканова оштрафована на 10 тысяч рублей за оскорбление местного жителя, сообщили РИА Новости в районном мировом суде.

По данным местного издания "Столица С" , скандал разгорелся в конце июня после того, как местный житель Петр Анисимов попытался передать Шишкановой решение собрания граждан. В ответ слуга народа посоветовала избирателю "засунуть" его в место, не предполагающее дальнейшую работу с документом. Эти слова есть на опубликованной изданием аудиозаписи разговора.

Поведение депутата стало поводом для разбирательства на политсовете ЕР в селе Старое Шайгово. По сообщению регионального отделения партии, Шишканова "признала свою вину и извинилась за несдержанность".