Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T12:20Z
https://ria.ru/20190909/1558478795.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155848/30/1558483053_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_16e404ba7f76a8191762bfb4e1ffbe84.jpg
РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский считает, что даже в СБУ понимали абсурдность дела против него

11:05 09.09.2019 (обновлено: 12:20 09.09.2019)
264
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под ареста по решению суда в Киеве, заявил, что предъявленные ему обвинения были абсурдны, по его словам, это понимали даже в Службе безопасности Украины.
"Действительно, мы работали по стандартам, поэтому я был совершенно спокоен, когда я читал материалы дела, предъявленные мне обвинения, я был спокоен - конечно, это был бред. Более того, сами люди в СБУ осознавали, что это такая, мягко говоря, абсурдная история", - заявил Вышинский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что при его задержании украинские власти руководствовались статьей украинского уголовного законодательства, которая подразумевает задержание, когда есть явные признаки совершения правонарушения. В случае журналиста поводом послужила статья, готовившаяся для публикации на портале РИА Новости Украина про ситуацию в канонической Украинской православной церкви. Вышинский подчеркнул, что в статье использовалось два мнения - украинского политолога и позиция самой УПЦ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
10:33Дело Кирилла Вышинского
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
"А где здесь подрывная деятельность против Украины и в чем подыгрываю РФ, если мы даем позицию двух украинцев и обсуждаем украинскую проблему?" - добавил журналист.
Этот эпизод в итоге не был включён в обвинительный акт, продолжил Вышинский. При этом в него включили 72 статьи с сайта, и, как считают украинские власти, "конечной целью этой моей деятельности, публикации статей, было полное уничтожение независимости, суверенитета, территориальной целостности, вплоть до полного поглощения Российской Федерации", добавил журналист.
"Вот эти вот 72 статьи опубликовали, и исчезает страна, крупнейшая по территории в Европе... Как с этим можно вообще разговаривать, как можно с этим в суд идти? Поэтому было понятно, что никто в суд по-хорошему с этим идти не собирается, а если собирается - это суд будет стопроцентно управляемым, контролируемым, примет решение, которое спустят сверху. Поэтому я всегда говорил: "Ребят, это абсурд, то, что вы мне инкриминируете", - заявил он.
Вышинский заявил, что пока не принимал решения о поездках на Украину для участия в судебном процессе по своему делу. "Суд не назначен, у него есть одна из примерных дат, там есть некоторые обстоятельства, о которых пока не буду говорить. Я буду принимать решение не сегодня точно", - сказал журналист.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
10:20Дело Кирилла Вышинского
Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный Вышинский.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
7 сентября, 15:21Освобождение задержанных россиян и украинцев
"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев
120020
Обсудить 0
Дело Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийСлужба безопасности УкраиныМоскваРоссияУкраина
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский рассказал, что ему предлагали показательно "покаяться"
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский прокомментировал заявление на обмен, написанное от его имени
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский назвал цель обысков в РИА Новости Украина
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Лента
новостей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина
Как Вышинского встретили в МИА Россия сегодня
Вышинского встретили в МИА "Россия сегодня" караваем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Вышинский полетел одним спецбортом с освобожденными по просьбе Москальковой
Добро пожаловать на свободу. Лавров встретился с Вышинским
Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Зеленский поручил ускорить второй этап освобождения россиян и украинцев
Руслан Рябошапка
Рябошапка намерен просить Раду привлечь к ответственности ряд депутатов
Флаги ЕС в Брюсселе
Трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 сентября, сообщил источник
Собеседование при приеме на работу
Названы регионы с длительной безработицей среди молодежи и инвалидов
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
В Кремле назвали передачу заключенных Украиной поводом для оптимизма
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
В МИД Франции прокомментировали ситуацию вокруг аккредитации Sputnik и RT
Facebook
Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:42В Праге руководство района рассмотрит ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
17:39ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма
17:34Депутат назвала ошибкой решение членов ЕР идти на выборы как самовыдвиженцы
17:34Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, сообщил источник
Лента новостейМолния