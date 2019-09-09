ЕР получила 15 из 24 мест в новом созыве парламента Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия", по предварительным данным, получает относительное большинство в законодательном собрании Севастополя нового созыва - 15 из 24 мест, сказала РИА Новости спикер законодательного собрания региона первого созыва Екатерина Алтабаева.

В Севастополе обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов законодательного собрания нового созыва, "Единая Россия" лидирует с 38,5% голосов, свидетельствуют данные ЦИК. На семи из восьми одномандатных мажоритарных округах победу одержали представители "Единой России", на одном округе победил представитель партии "Зеленые".

"Я не думаю, что получится 16 мест в парламенте, надо, конечно, еще раз посмотреть, но мне кажется, что до 16 мы не много дотянули. Я думаю, что получается 15 мест", - Алтабаева сказала РИА Новости.

Спикер заксобрания отметила, что сложившаяся ситуация при стремлении фракций сотрудничать на благо города не должна помешать конструктивной работе парламента нового созыва.