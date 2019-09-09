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РИА Новости
Единый день голосования

ЕР получила 15 из 24 мест в новом созыве парламента Севастополя

11:02 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Севастополь. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия", по предварительным данным, получает относительное большинство в законодательном собрании Севастополя нового созыва - 15 из 24 мест, сказала РИА Новости спикер законодательного собрания региона первого созыва Екатерина Алтабаева.
В Севастополе обработано 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах депутатов законодательного собрания нового созыва, "Единая Россия" лидирует с 38,5% голосов, свидетельствуют данные ЦИК. На семи из восьми одномандатных мажоритарных округах победу одержали представители "Единой России", на одном округе победил представитель партии "Зеленые".
"Я не думаю, что получится 16 мест в парламенте, надо, конечно, еще раз посмотреть, но мне кажется, что до 16 мы не много дотянули. Я думаю, что получается 15 мест", - Алтабаева сказала РИА Новости.
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Спикер заксобрания отметила, что сложившаяся ситуация при стремлении фракций сотрудничать на благо города не должна помешать конструктивной работе парламента нового созыва.
"Не важно, есть у вас конституционное большинство или нет. Потому что севастопольцы делегировали права по управлению городу другим партиям, то они обязательно должны принимать участие в законодательном и контрольном процессе. Нельзя себе представить, что будет диктат одной партии - это не разумно. Должны быть взаимные усилия по достижению общих позиций по главному вопросу - развития Севастополя", - сказала Алтабаева.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Единый день голосованияЕкатерина АлтабаеваЕдиная РоссияСевастополь
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