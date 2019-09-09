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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Зеленский поручил ускорить второй этап освобождения россиян и украинцев

10:59 09.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский встречает участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь. Архивное фото
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа одновременного с РФ освобождения осужденных и задержанных лиц, заявил его помощник Андрей Ермак.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. После этого Зеленский заявил о возможности второго этапа одновременного освобождения задержанных.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
08:35Сказано в эфире
"Лед тронулся". Эксперты – о переговорах по УкраинеВладимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Эксперты в эфире радио Sputnik предположили, что это значит для мирного урегулирования в стране.
"Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой", - сказал Ермак в интервью изданию "Украинская правда", отвечая на вопрос, можно ли до Нового года ожидать еще одного освобождения.
По его словам, это был первый шаг, после которого будут "следовать следующие освобождения". "Был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие освобождения. У нас нет много времени. Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств. Поэтому я надеюсь, что это только первый шаг, и мы не будем останавливаться ни на день", - добавил Ермак.
По его словам, пока нет точной цифры, сколько украинских заключенных находятся в РФ.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
7 сентября, 21:20РИА Новости
Как в мире отреагировали на освобождение задержанных россиян и украинцев
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Освобождение задержанных россиян и украинцевКирилл ВышинскийОлег СенцовВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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