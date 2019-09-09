Зеленский поручил ускорить второй этап освобождения россиян и украинцев

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. После этого Зеленский заявил о возможности второго этапа одновременного освобождения задержанных.

По его словам, это был первый шаг, после которого будут "следовать следующие освобождения". "Был еще один телефонный разговор между президентами, в котором было зафиксировано, что это первый шаг, за которым будут следовать следующие освобождения. У нас нет много времени. Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств. Поэтому я надеюсь, что это только первый шаг, и мы не будем останавливаться ни на день", - добавил Ермак.