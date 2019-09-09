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РИА Новости

Рябошапка намерен просить Раду привлечь к ответственности ряд депутатов

10:58 09.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
© РИА Новости / Стрингер
Руслан Рябошапка . Архивное фото
КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что намерен просить одобрения у Верховной рады на привлечение к ответственности нескольких депутатов Верховной рады еще до отмены депутатской неприкосновенности.
Рада ранее в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко заявил, что партия оспорит в Конституционном суде принятие закона, так как он якобы принят с нарушениями. В партии "Слуга народа" отрицают возможные нарушения.
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"Знаю, что буду… там несколько народных депутатов", - заявил Рябошапка в интервью агентству РБК-Украина, опубликованному в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли он ходатайствовать о привлечении депутатов к ответственности до 1 января 2020 года.
Он также допустил, что до конца 2019 года могут появиться новые уголовные дела против депутатов от президентской фракции "Слуга народа". При этом Рябошапка добавил, что пока никаких наработок относительно них еще нет. Рябошапка добавил, перед законом все равны, будь то президент или депутаты Рады.
Депутатская и судейская неприкосновенность закреплены в конституции Украины. Внесение изменений в Основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. На следующей сессии парламент не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.
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