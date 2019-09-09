Рябошапка намерен просить Раду привлечь к ответственности ряд депутатов

КИЕВ, 9 сен – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что намерен просить одобрения у Верховной рады на привлечение к ответственности нескольких депутатов Верховной рады еще до отмены депутатской неприкосновенности.

Рада ранее в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Депутат украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Василий Нимченко заявил, что партия оспорит в Конституционном суде принятие закона, так как он якобы принят с нарушениями. В партии "Слуга народа" отрицают возможные нарушения.

"Знаю, что буду… там несколько народных депутатов", - заявил Рябошапка в интервью агентству РБК-Украина, опубликованному в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли он ходатайствовать о привлечении депутатов к ответственности до 1 января 2020 года.

Он также допустил, что до конца 2019 года могут появиться новые уголовные дела против депутатов от президентской фракции "Слуга народа". При этом Рябошапка добавил, что пока никаких наработок относительно них еще нет. Рябошапка добавил, перед законом все равны, будь то президент или депутаты Рады.