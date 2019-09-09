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РИА Новости

СМИ: покупать алкоголь разрешат по мобильному приложению вместо паспорта

10:57 09.09.2019 (обновлено: 12:17 09.09.2019)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАлкогольный отдел в супермаркете
Алкогольный отдел в супермаркете
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Алкогольный отдел в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов в разговоре с "Известиями" заявил, что в следующем году в Москве в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкоголя или табачной продукции вместо паспорта можно будет воспользоваться мобильным приложением.
По его словам, реализация инициативы позволит оценить уровень попыток совершения мошенничества при помощи приложения, что необходимо перед внедрением цифровых паспортов.
После скачивания приложения нужно будет пройти аутентификацию и синхронизировать его с порталом госуслуг.
В будущем в приложении установят специальные считывающие устройства, которые помогут распознавать людей в стадии сильного опьянения, отметил Акимов. Это станет возможно, например, благодаря считыванию отпечатков или распознаванию лиц.
Алкогольный отдел в супермаркете
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Максим АкимовРоссияОбщество
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