СМИ: покупать алкоголь разрешат по мобильному приложению вместо паспорта

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов в разговоре с "Известиями" Вице-премьер Максим Акимов в разговоре с "Известиями" заявил , что в следующем году в Москве в рамках эксперимента по внедрению электронных паспортов при покупке алкоголя или табачной продукции вместо паспорта можно будет воспользоваться мобильным приложением.

По его словам, реализация инициативы позволит оценить уровень попыток совершения мошенничества при помощи приложения, что необходимо перед внедрением цифровых паспортов.

После скачивания приложения нужно будет пройти аутентификацию и синхронизировать его с порталом госуслуг.