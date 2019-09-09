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РИА Новости
Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Почему и зачем мы выбираем партнёров, похожих на родителей?

12:00 09.09.2019
743
Страхи/Ошибки
Почему и зачем мы выбираем партнёров, похожих на родителей?
12:00
"Вижу в будущем муже какие-то повадки отца и боюсь, что повторится всё самое плохое". "Она классная, но я ненавижу тёщу и боюсь, что вылезут её худшие черты". "Я выходила замуж, потому что видела его семью и мне казалось, он всегда будет таким же надёжным, как его отец". Обязательна ли эта проекция? Разбираем ошибки и заблуждения.
Отношения между родителями настолько сильно влияют на нас, что всю жизнь мы неосознанно выбираем партнёра по заданному шаблону. Как это контролировать?
Дело в подсознании? Оно выбирает алкоголиков и садистов или, наоборот, помогает создавать счастливые семьи. Почему так происходит? Стоит ли с этим бороться? Как вырваться из замкнутого круга и начать выбирать тех партнёров, которые вас устраивают? А может быть дело в генетике? А может мы сами провоцируем супругов откликнуться на их детские травмы? А если мы, наоборот, ждём, что муж или жена наследуют лучшее от своих родителей. Точно ли мы хотим разочароваться?
Вместе с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и психологом, коучем, тренером Константином Рязанцевым разбираемся, почему мы действуем иррационально и выбираем партнёров, похожих на наших родителей.
01:20 почему в отношениях мы опираемся на родительский опыт
04:30 будет ли брак удачным, если ваш партнёр перенял лучшее у своего родителя
06:30 надо ли расставаться, если в супруге проявились неприятные черты характера вашего отца
07:40 какие привычки должны насторожить, чтобы немедленно разорвать отношения с партнёром
11:10 надо ли обсуждать проблему "похожести" с партнёром
16:00 как перестать повторять ошибки родителей
20:10 почему наше подсознание так поступает с нами
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкастНаталья Лосева
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