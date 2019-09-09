"Вижу в будущем муже какие-то повадки отца и боюсь, что повторится всё самое плохое". "Она классная, но я ненавижу тёщу и боюсь, что вылезут её худшие черты". "Я выходила замуж, потому что видела его семью и мне казалось, он всегда будет таким же надёжным, как его отец". Обязательна ли эта проекция? Разбираем ошибки и заблуждения.

Почему и зачем мы выбираем партнёров, похожих на родителей?

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.

Отношения между родителями настолько сильно влияют на нас, что всю жизнь мы неосознанно выбираем партнёра по заданному шаблону. Как это контролировать?

Дело в подсознании? Оно выбирает алкоголиков и садистов или, наоборот, помогает создавать счастливые семьи. Почему так происходит? Стоит ли с этим бороться? Как вырваться из замкнутого круга и начать выбирать тех партнёров, которые вас устраивают? А может быть дело в генетике? А может мы сами провоцируем супругов откликнуться на их детские травмы? А если мы, наоборот, ждём, что муж или жена наследуют лучшее от своих родителей. Точно ли мы хотим разочароваться?

Вместе с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и психологом, коучем, тренером Константином Рязанцевым разбираемся, почему мы действуем иррационально и выбираем партнёров, похожих на наших родителей.

01:20 почему в отношениях мы опираемся на родительский опыт

04:30 будет ли брак удачным, если ваш партнёр перенял лучшее у своего родителя

06:30 надо ли расставаться, если в супруге проявились неприятные черты характера вашего отца

07:40 какие привычки должны насторожить, чтобы немедленно разорвать отношения с партнёром

11:10 надо ли обсуждать проблему "похожести" с партнёром

16:00 как перестать повторять ошибки родителей

20:10 почему наше подсознание так поступает с нами

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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