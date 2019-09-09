Вышинский назвал цель обысков в РИА Новости Украина

"Когда я потом видел картинку обыска и читал, что изъяли, у меня было такое ощущение, что да, конечно, было важно меня арестовать, посадить в тюрьму, но не менее важным было разрушить работу редакции. Потому что были изъяты все диски, все системные блоки были разукомплектованы, и это превратилось за три часа обыска в груду металла. Хотя это потом никак не было использовано в материалах дела. То есть вынули, складировали, но, мне кажется, даже не использовали информацию. Они просто ломали, но не искали", - сказал Вышинский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".