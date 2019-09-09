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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский назвал цель обысков в РИА Новости Украина

10:43 09.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Целью обысков в РИА Новости Украина было разрушить редакцию, а не изъять материалы в нуждах следствия, заявил в понедельник руководитель портала Кирилл Вышинский.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".
"Когда я потом видел картинку обыска и читал, что изъяли, у меня было такое ощущение, что да, конечно, было важно меня арестовать, посадить в тюрьму, но не менее важным было разрушить работу редакции. Потому что были изъяты все диски, все системные блоки были разукомплектованы, и это превратилось за три часа обыска в груду металла. Хотя это потом никак не было использовано в материалах дела. То есть вынули, складировали, но, мне кажется, даже не использовали информацию. Они просто ломали, но не искали", - сказал Вышинский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный Вышинский.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
7 сентября, 15:21Освобождение задержанных россиян и украинцев
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Дело Кирилла ВышинскогоРИА Новости УкраинаКирилл ВышинскийРоссияУкраинаВ мире
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