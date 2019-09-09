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РИА Новости

Дегустации, танцы и рыцарские сражения: праздник винограда в Крыму

16:52 09.09.2019 (обновлено: 16:54 09.09.2019)
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Посетители крымского парка "Викинг" смогли в минувшие выходные поучаствовать в виноградной битве и увидеть показательные сражения средневековых рыцарей. Праздника винограда — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

В Крыму наступил сезон сбора винограда.

Девушка фотографируется в виноградной фотозоне на Празднике Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
1 из 12

В Крыму наступил сезон сбора винограда.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

В интерактивном парке "Викинг" в селе Перевальное под Симферополем организовали праздник урожая.

Женщина давит виноград в бочке на Празднике Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
2 из 12

В интерактивном парке "Викинг" в селе Перевальное под Симферополем организовали праздник урожая.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Посетителей ждала насыщенная программа: виноградная битва, танцы, концерты, рыцарские бои, выбор короля и королевы праздника.

Показательные сражения средневековых рыцарей на Празднике Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
3 из 12

Посетителей ждала насыщенная программа: виноградная битва, танцы, концерты, рыцарские бои, выбор короля и королевы праздника.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

И конечно, какой праздник без дегустации.

Бочки с виноградом на Празднике Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
4 из 12

И конечно, какой праздник без дегустации.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Каждый гость праздника получил в подарок гроздь винограда.

Посетители на дегустации во время Праздника Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
5 из 12

Каждый гость праздника получил в подарок гроздь винограда.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Праздник винограда в интерактивном парке "Викинг".

Гроздь винограда во время на Праздника Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
6 из 12

Праздник винограда в интерактивном парке "Викинг".

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

На празднике винограда можно было принять участие в конкурсах и играх.

Женщина давит виноград на Празднике Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
7 из 12

На празднике винограда можно было принять участие в конкурсах и играх.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Старинные деревянные постройки в интерактивном парке "Викинг".

Старинные деревянные постройки в интерактивном парке Викинг во время Праздника Винограда в селе Перевальное Симферопольского района
8 из 12

Старинные деревянные постройки в интерактивном парке "Викинг".

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Были организованы оригинальные виноградные фотозоны.

Виноградная фотозона на Празднике Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
9 из 12

Были организованы оригинальные виноградные фотозоны.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Посетители давят виноград в бочках.

Посетители давят виноград в бочках на Празднике Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
10 из 12

Посетители давят виноград в бочках.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Гости праздника катаются на деревянных качелях.

Посетители Праздника Винограда катаются на деревянных качелях в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
11 из 12

Гости праздника катаются на деревянных качелях.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Фотозона на празднике винограда в интерактивном парке "Викинг".

Виноградная фотозона на Празднике Винограда в интерактивном парке Викинг в селе Перевальное Симферопольского района
12 из 12

Фотозона на празднике винограда в интерактивном парке "Викинг".

© РИА Новости / Макс Ветров
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