Дегустации, танцы и рыцарские сражения: праздник винограда в Крыму

В Крыму наступил сезон сбора винограда.
В интерактивном парке "Викинг" в селе Перевальное под Симферополем организовали праздник урожая.
В интерактивном парке "Викинг" в селе Перевальное под Симферополем организовали праздник урожая.
Посетителей ждала насыщенная программа: виноградная битва, танцы, концерты, рыцарские бои, выбор короля и королевы праздника.
Посетителей ждала насыщенная программа: виноградная битва, танцы, концерты, рыцарские бои, выбор короля и королевы праздника.
И конечно, какой праздник без дегустации.
Каждый гость праздника получил в подарок гроздь винограда.
Каждый гость праздника получил в подарок гроздь винограда.
Праздник винограда в интерактивном парке "Викинг".
На празднике винограда можно было принять участие в конкурсах и играх.
На празднике винограда можно было принять участие в конкурсах и играх.
Старинные деревянные постройки в интерактивном парке "Викинг".
Старинные деревянные постройки в интерактивном парке "Викинг".
Были организованы оригинальные виноградные фотозоны.
Были организованы оригинальные виноградные фотозоны.
Посетители давят виноград в бочках.
Гости праздника катаются на деревянных качелях.
Фотозона на празднике винограда в интерактивном парке "Викинг".
Фотозона на празднике винограда в интерактивном парке "Викинг".