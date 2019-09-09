Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T10:40Z
https://ria.ru/20190909/1558476420.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155831/11/1558311106_0:140:3072:1868_1036x0_80_0_0_7a24b93bb92a0d8ad5dbebba12db1dce.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

ЕР победила на выборах депутатов тульской облдумы, набрав 50,27% голосов

10:40 09.09.2019
263
© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" победила на выборах депутатов тульской областной думы, набрав 50,27% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 100% протоколов.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 26 сентября 2018
10:23Единый день голосования
ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах
ЕР набирает 50,27%, КПРФ – 14,49%, ЛДПР – 10,39%, "Справедливая Россия" – 7,09%, "Коммунисты России" - 5,67%, Партия пенсионеров - 5,93%, "Яблоко" – 2,30%.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

Мэр Москвы Сергей Собянин голосует на выборах в Московскую городскую Думу на избирательном участке № 90
1 из 16

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
2 из 16

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин голосует на выборах губернатора Сахалинской области в единый день голосования на избирательном участке в Южно-Сахалинске
3 из 16

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

Депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
4 из 16

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер с семьей голосует на выборах губернатора в единый день голосования на избирательном участке в Челябинске
5 из 16

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

Кандидат в депутаты Московской городской Думы от партии Яблоко Сергей Митрохин голосует на выборах в Московскую городскую Думу
6 из 16

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
7 из 16

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске
8 из 16

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
9 из 16

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке в Симферополе
10 из 16

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
11 из 16

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в Москве в день выборов в Московскую городскую Думу
12 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

Избирательница на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
13 из 16

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в единый день голосования на избирательном участке в Санкт-Петербурге
14 из 16

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

Избиратели на избирательном участке №42 в единый день голосования в Казани
15 из 16

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

Жительница Москвы голосует на выборах в Московскую городскую Думу
16 из 16

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 16

В Москве проходят выборы депутатов в Мосгордуму седьмого созыва. Мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на избирательном участке № 90. В выборах принимают участие 225 кандидатов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 16

В Татарстане избирают депутатов Государственного совета республики. На 100 мест в парламенте претендуют 200 кандидатов от семи политических партий по партийным спискам и 230 самовыдвиженцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 16

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проголосовал выборах губернатора Сахалина. На пост претендуют пять человек.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
4 из 16

В Крыму проходят выборы в парламент республики и местные советы. Депутат Госдумы Андрей Козенко проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 16

В Челябинской области проходят выборы губернатора, а также выборы в органы местного самоуправления. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер голосовал с семьей.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
6 из 16

Кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин проголосовал на избирательном участке №173. Ранее Митрохину дважды было отказано в регистрации, однако Мосгорсуд отменил отказ избиркома.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 16

В Чеченской Республике проходят муниципальные выборы.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
8 из 16

Кандидат в мэры Новосибирска Сергей Бойко проголосовал на выборах главы города, на пост претендуют 15 человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 16

Выборы разного уровня проходят в 85 регионах. Граждане избирают депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах — губернаторов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 16

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов проголосовал на избирательном участке в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 16

На избирательных участках по всей стране и на выборах всех уровней работают 160 тысяч наблюдателей.

© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
12 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в день выборов в Мосгордуму.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
13 из 16

В 22 административных центрах проходят выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
14 из 16

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах главы города и депутатов муниципальных советов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
15 из 16

Первый единый день голосования в России прошел в 2012 году. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
16 из 16

Впервые на выборах депутатов Мосгордумы реализуется эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
110062
Обсудить 0
Единый день голосованияГосдума РФЕдиная РоссияТульская областьПолитика
Рекомендуем
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Лента
новостей
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Кадр из сериала Реальные пацаны
Актер из сериала "Реальные пацаны" стал депутатом гордумы в Пермском крае
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Погибшая Бэла Воронина
"Закопали в чемодане". Двое петербуржцев случайно сознались в убийстве
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20Глава саудовского минэнерго рассказал о спонтанности и антидепрессантах
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Лента новостейМолния