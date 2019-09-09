Ручной пересчет голосов в одном из округов Москвы подтвердил данные КОИБов

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ручной пересчет голосов, который провели в районе Восточное Дегунино в Москве, подтвердил данные комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Он отметил, что контрольный пересчет проводился в районе Восточное Дегунино на трёх участках: 258, 269, 272.
"Результаты контрольного ручного пересчёта на 100% подтвердили те результаты, которые выдали комплексы обработки избирательных бюллетеней при автоматическом подсчёте бюллетеней", - сказал Ермолов.
Он отметил, что таким образом в очередной раз надёжность техники подтвердилась.
Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. По итогам обработки 100% бюллетеней самовыдвиженцы заняли 26 мандатов, КПРФ - 13, а "Справедливая Россия" и "Яблоко" по три.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.