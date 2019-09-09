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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Ручной пересчет голосов в одном из округов Москвы подтвердил данные КОИБов

10:38 09.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомплекс обработки избирательных бюллетеней
Комплекс обработки избирательных бюллетеней
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Комплекс обработки избирательных бюллетеней. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ручной пересчет голосов, который провели в районе Восточное Дегунино в Москве, подтвердил данные комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), сообщил журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Он отметил, что контрольный пересчет проводился в районе Восточное Дегунино на трёх участках: 258, 269, 272.
"Результаты контрольного ручного пересчёта на 100% подтвердили те результаты, которые выдали комплексы обработки избирательных бюллетеней при автоматическом подсчёте бюллетеней", - сказал Ермолов.
Он отметил, что таким образом в очередной раз надёжность техники подтвердилась.
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. По итогам обработки 100% бюллетеней самовыдвиженцы заняли 26 мандатов, КПРФ - 13, а "Справедливая Россия" и "Яблоко" по три.
Выборы в столичный парламент проходили в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице открылось 3 602 участков, 162 из них – в больницах и СИЗО. При этом впервые в стране на трех участках в Москве прошел эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирают высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаМоскваПолитика
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