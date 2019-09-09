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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,6 тысячи беженцев

10:36 09.09.2019
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© Фото : SANAЛагерь беженцев
Лагерь беженцев
© Фото : SANA
Лагерь беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 1,6 тысячи сирийских беженцев вернулись в САР с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 612 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 205 человек (женщин – 362, детей – 615)", - говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания внутри САР вернулись двое сирийцев.
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По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,5 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 28 взрывоопасных предметов.
Отмечается, что за сутки восстановлены четыре жилых дома, школа и электроподстанция.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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