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РИА Новости

В Google прокомментировали обвинения во вмешательстве в российские выборы

10:31 09.09.2019 (обновлено: 15:38 09.09.2019)
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© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Компания Google в ответ на обвинения РФ во вмешательстве заявляет о поддержке ответственной политической рекламы, соответствующей местным законам, передает агентство Рейтер.
Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела России. В Роскомнадздоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство намерено передать парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
По данным агентства, компания Google отказалась уточнить в заявлении, осуществлялось ли распространение политической рекламы.
Работа информационного центра ЦИК РФ
Вчера, 16:30Единый день голосования
В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы
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Николай БулаевЦИК РФGoogleРоссияВ мире
Популярные комментарии
за вбросами бюллетеней на избирательных участках мы не смотрим, конечно....
9 сентября, 11:16
Антон Давыдов
11000122
Если доказательства есть железобетонные - наказать жестко! и раструбить на всю планету - что так будет с каждым! Нас бездоказательно пытаются гномить, а уж тут нельзя "прощать", если доказательства есть.....
9 сентября, 11:20
VKVyacheslav Kara
2700003
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