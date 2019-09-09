В нижегородском лесу нашли живыми двух пенсионерок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Нижегородские волонтеры разыскали в лесу двух заблудившихся женщин, которые прятались от медведя в охотничьем домике на дереве, сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.
Две пожилые женщины – 77 и 65 лет – ушли за грибами рано утром в субботу. Вечером был объявлен срочный сбор на поиск заблудившихся пенсионерок.
"Бабушки весь день блуждали по лесу. Когда стемнело и уже ничего не было видно, они наткнулись на охотничий лабаз – домик на дереве. Там они спрятались от зверей – в том районе много медведей, волков и кабанов. И на земле были следы медведей, их видели многие наши волонтеры. Они-то и обнаружили поздно ночью убежище, в котором женщины надеялись переждать ночь, чтобы утром снова искать дорогу к дому", - рассказала Ермолаева.
По информации волонтеров, принимавших участие в поисках, у заблудившихся женщин не было с собой ни мобильных телефонов, ни еды.