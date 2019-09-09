В нижегородском лесу нашли живыми двух пенсионерок

"Бабушки весь день блуждали по лесу. Когда стемнело и уже ничего не было видно, они наткнулись на охотничий лабаз – домик на дереве. Там они спрятались от зверей – в том районе много медведей, волков и кабанов. И на земле были следы медведей, их видели многие наши волонтеры. Они-то и обнаружили поздно ночью убежище, в котором женщины надеялись переждать ночь, чтобы утром снова искать дорогу к дому", - рассказала Ермолаева.