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РИА Новости

В нижегородском лесу нашли живыми двух пенсионерок

10:29 09.09.2019
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© Fotolia / elenashtab0405Лес
Лес
© Fotolia / elenashtab0405
Лес. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Нижегородские волонтеры разыскали в лесу двух заблудившихся женщин, которые прятались от медведя в охотничьем домике на дереве, сообщила РИА Новости информационный координатор поисково-спасательной группы "Рысь" Надежда Ермолаева.
Две пожилые женщины – 77 и 65 лет – ушли за грибами рано утром в субботу. Вечером был объявлен срочный сбор на поиск заблудившихся пенсионерок.
"Бабушки весь день блуждали по лесу. Когда стемнело и уже ничего не было видно, они наткнулись на охотничий лабаз – домик на дереве. Там они спрятались от зверей – в том районе много медведей, волков и кабанов. И на земле были следы медведей, их видели многие наши волонтеры. Они-то и обнаружили поздно ночью убежище, в котором женщины надеялись переждать ночь, чтобы утром снова искать дорогу к дому", - рассказала Ермолаева.
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По информации волонтеров, принимавших участие в поисках, у заблудившихся женщин не было с собой ни мобильных телефонов, ни еды.
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