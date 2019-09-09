ЕР получает более 60% мандатов на выборах в регионах

"Мы получили чистыми партийными более 60% мандатов, на сегодняшний день эта цифра составляет по двум уровням выборов - по законодательным собраниям и думам административных центров - 63%. Это достойный результат", - сказал Турчак на брифинге по итогам выборов.

Секретарь генсовета ЕР добавил, что в прошлогодний единый день голосования аналогичный показатель партии был на 15% ниже. По его словам, этот результат говорит о том, что доверие к "Единой России" растет, в том числе в тех регионах, где на прошлогодней кампании партия выступила "недостаточно удачно".