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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

10:21 09.09.2019 (обновлено: 10:22 09.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Цитадель Алеппо в сирийском городе Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Латакия – 10, Алеппо – восемь, Идлиб – восемь, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Хама – семь, Алеппо – четыре", - говорится в сообщении.
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В ведомстве напомнили, что по согласованию российской и турецкой сторон с 6.00 31 августа на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".
Добавляется, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Изра провинции Дераа. Было выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,712 тонны.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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