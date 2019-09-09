В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене на Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 31 случай нарушения режима прекращения огня, Турция - 18, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Латакия – 10, Алеппо – восемь, Идлиб – восемь, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 18 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Хама – семь, Алеппо – четыре", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по согласованию российской и турецкой сторон с 6.00 31 августа на территории Идлибской зоны деэскалации действует "режим тишины".