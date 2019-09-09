Вышинский готов продолжить работу в РИА Новости Украина

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт", – сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".