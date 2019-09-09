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РИА Новости
Единый день голосования

"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы

10:18 09.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 80,83% голосов на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Тывы после подсчета 87,1% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
По данным ЦИК, обработано 87,10% протоколов: ЕР набирает 80,83%, ЛДПР - 7,2%, "Справедливая Россия" - 4,52%, КПРФ - 3,62%, "Коммунисты России" - 2,32%.
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Согласно закону о выборах в тувинский хурал, в нем 32 депутата, 16 из них избираются по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным избирательным округам.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня прошли в 85 регионах РФ. Прошли выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах на прямых выборах избирали губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, в трех столицах регионов - глав муниципальных образований. Также прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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