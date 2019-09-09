"Единая Россия" с 80,83% лидирует на выборах в парламент Тувы

Избиратель в единый день голосования

КРАСНОЯРСК, 9 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 80,83% голосов на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Тывы после подсчета 87,1% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

По данным ЦИК, обработано 87,10% протоколов: ЕР набирает 80,83%, ЛДПР - 7,2%, "Справедливая Россия" - 4,52%, КПРФ - 3,62%, "Коммунисты России" - 2,32%.

Согласно закону о выборах в тувинский хурал, в нем 32 депутата, 16 из них избираются по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным избирательным округам.