В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади

ЕРЕВАН, 9 сен – РИА Новости. Пассажир рейса Ереван-Москва авиакомпании "Сибирь" заявил в понедельник о бомбе в своей ручной клади, он задержан, опасных предметов в самолете не обнаружено, сообщили в пресс-службе Пассажир рейса Ереван-Москва авиакомпании "Сибирь" заявил в понедельник о бомбе в своей ручной клади, он задержан, опасных предметов в самолете не обнаружено, сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации Армении

"Девятого сентября во время посадки на рейс 908 Ереван-Москва авиакомпании "Сибирь" один из пассажиров, не предъявив никаких требований, заявил, что в его ручной клади есть бомба", - говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook

По данным ведомства, согласно инструкции об инциденте была проинформирована служба авиационной безопасности и полиция. "После получения сигнала сотрудники службы авиационной безопасности изолировали (сообщившего о бомбе – ред.) пассажира, его ручная кладь была взята под контроль, пассажиры покинули самолет", - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что после этого был проведен личный досмотр пассажиров, их ручной клади, багажа, груза, всего самолета.