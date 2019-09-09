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РИА Новости

В Ереване задержали авиадебошира, который сообщил о бомбе в ручной клади

10:03 09.09.2019 (обновлено: 10:05 09.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПассажиры в самолете
Пассажиры в самолете
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 9 сен – РИА Новости. Пассажир рейса Ереван-Москва авиакомпании "Сибирь" заявил в понедельник о бомбе в своей ручной клади, он задержан, опасных предметов в самолете не обнаружено, сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации Армении.
"Девятого сентября во время посадки на рейс 908 Ереван-Москва авиакомпании "Сибирь" один из пассажиров, не предъявив никаких требований, заявил, что в его ручной клади есть бомба", - говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook.
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По данным ведомства, согласно инструкции об инциденте была проинформирована служба авиационной безопасности и полиция. "После получения сигнала сотрудники службы авиационной безопасности изолировали (сообщившего о бомбе – ред.) пассажира, его ручная кладь была взята под контроль, пассажиры покинули самолет", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что после этого был проведен личный досмотр пассажиров, их ручной клади, багажа, груза, всего самолета.
"В результате досмотра запрещенные к перевозке предметы, вещи, материалы и оборудование обнаружены не были. Пассажира передали в линейный отдел полиции аэропорта "Звартноц". Ведется следствие", - отмечается в сообщении.
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