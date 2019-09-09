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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД

10:03 09.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы в Мосгордуму VII созыва
Выборы в Мосгордуму VII созыва
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выборы в Мосгордуму VII созыва
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский проигрывает выборы в Мосгордуму, он уступил место в 15-м округе кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову по итогам обработки 100% голосов избирателей, проголосовавших на выборах в этом округе, следует из информационного табло Мосгоризбиркома.
Выборы в городской парламент прошли в воскресенье. Как следует из данных информационного табло, после обработки 100% протоколов в 15-м округе Метельский набрал 31,86% голосов, а Савостьянов - 42,16%.
Указатель к избирательному участку в Москве
Вчера, 08:00Выборы в Мосгордуму
На московских выборах поставят эксперимент
На этих выборах в Мосгордуму представители "Единой России" шли как самовыдвиженцы.
Все 45 депутатов городского парламент избирались по одномандатным округам, выборы по партийным спискам предусмотрены не были.
По данным на информтабло Мосгоризбиркома после обработки 99,47% протоколов, самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме, КПРФ - 14, члены партии "Яблоко" и "Справедливая Россия" - по три. По данным на 06.30, средняя явка избирателей на выборы в Мосгордуму составила 21,69%.
Предварительные итоги выборов депутатов Московской городской Думы на мониторе в информационном центре ЦИК.
06:48Выборы в Мосгордуму
Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме
Представленные в прошлой думе ЛДПР и "Родина" не получают мест.
По итогам выборов депутатов Мосгордумы прошлого, шестого созыва, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент тогда прошли 5 представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.
Выборы в Мосгордуму — 2019
23 августа, 14:56РИА Новости
Выборы в Мосгордуму — 2019
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Выборы в МосгордумуСергей СавостьяновАндрей МетельскийМосковская городская думаМоскваПолитика
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