Лидер московских единороссов уступает кандидату от КПРФ на выборах в МГД

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский проигрывает выборы в Мосгордуму, он уступил место в 15-м округе кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову по итогам обработки 100% голосов избирателей, проголосовавших на выборах в этом округе, следует из информационного табло Мосгоризбиркома.

Выборы в городской парламент прошли в воскресенье. Как следует из данных информационного табло, после обработки 100% протоколов в 15-м округе Метельский набрал 31,86% голосов, а Савостьянов - 42,16%.

На этих выборах в Мосгордуму представители "Единой России" шли как самовыдвиженцы.

Все 45 депутатов городского парламент избирались по одномандатным округам, выборы по партийным спискам предусмотрены не были.

По данным на информтабло Мосгоризбиркома после обработки 99,47% протоколов, самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме, КПРФ - 14, члены партии "Яблоко" и "Справедливая Россия" - по три. По данным на 06.30, средняя явка избирателей на выборы в Мосгордуму составила 21,69%.

Представленные в прошлой думе ЛДПР и "Родина" не получают мест.