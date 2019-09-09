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РИА Новости

Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная

09:59 09.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИзбиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СУХУМ 9 сен - РИА Новости. Спокойная обстановка сохраняется в центре столицы Абхазии после ночи подсчёта голосов второго тура выборов президента, передаёт корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Абхазии прошел второй тур выборов президента. Как сообщил РИА Новости глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, действующий президент страны Рауль Хаджимба, по предварительным данным, выигрывает выборы главы государства.
Движение автомобилей в центре Сухума по улице Конфедератов мимо здания ЦИК по-прежнему перекрыто, стоят металлические заграждения, однако большого количества силовиков на входе в ЦИК, как минувшей ночью, уже нет.
У штаба оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии пока малолюдно, несмотря на то, что накануне он предложил сторонникам разойтись до утра, когда будет объявлено о дальнейших действиях оппозиции.
В целом город живет обычной жизнью. На 10.00 по местному времени (совпадает с мск) запланирован брифинг главы парламента, на котором он прокомментирует данные подсчёта голосов и ситуацию в стране. На 12.00 запланирован брифинг главы ЦИК.
Кандидат в президенты Абхазии и действующий президент Рауль Хаджимба
05:44РИА Новости
В ЦИК Абхазии заявили, что Хаджимба выигрывает выборы президента
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Президентские выборы в АбхазииЦИК АбхазииАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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