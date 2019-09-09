Обстановка в Сухуме после подсчета голосов второго тура выборов спокойная

Избиратель бросает в урну бюллетень в день второго тура выборов президента Абхазии на избирательном участке в Москве

СУХУМ 9 сен - РИА Новости. Спокойная обстановка сохраняется в центре столицы Абхазии после ночи подсчёта голосов второго тура выборов президента, передаёт корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в Абхазии прошел второй тур выборов президента. Как сообщил РИА Новости глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия, действующий президент страны Рауль Хаджимба, по предварительным данным, выигрывает выборы главы государства.

Движение автомобилей в центре Сухума по улице Конфедератов мимо здания ЦИК по-прежнему перекрыто, стоят металлические заграждения, однако большого количества силовиков на входе в ЦИК, как минувшей ночью, уже нет.

У штаба оппозиционного кандидата Алхаса Квицинии пока малолюдно, несмотря на то, что накануне он предложил сторонникам разойтись до утра, когда будет объявлено о дальнейших действиях оппозиции.