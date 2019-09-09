Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев

Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь

КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Помощник президента Украины Андрей Ермак настаивает, что украинский лидер Владимир Зеленский лично договаривался об освобождении украинцев с Россией.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

"Президент договаривался об этом количестве и этих людях. Насколько мне известно, никаких дополнительных переговоров по изменению фамилий и так далее не было. Вы понимаете, что это была большая спецоперация, детали которой мы не можем раскрывать. Но могу сказать, что в основе всего была договоренность двух президентов", - сказал Ермак в интервью изданию " Украинская правда ", опубликованном в понедельник.

Также он сообщил, что Зеленский лично контролировал подготовку к освобождению людей и был осведомлен о процессе до деталей. По его словам, никаких изменений в договоренностях президентов Украины и РФ по взаимному освобождению заключенных не было.