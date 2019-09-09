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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Помощник Зеленского рассказал о переговорах по освобождению украинцев

09:55 09.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРодственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Родственники встречают самолет c участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной в аэропорту Борисполь
КИЕВ, 9 сен - РИА Новости. Помощник президента Украины Андрей Ермак настаивает, что украинский лидер Владимир Зеленский лично договаривался об освобождении украинцев с Россией.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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"Президент договаривался об этом количестве и этих людях. Насколько мне известно, никаких дополнительных переговоров по изменению фамилий и так далее не было. Вы понимаете, что это была большая спецоперация, детали которой мы не можем раскрывать. Но могу сказать, что в основе всего была договоренность двух президентов", - сказал Ермак в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в понедельник.
Также он сообщил, что Зеленский лично контролировал подготовку к освобождению людей и был осведомлен о процессе до деталей. По его словам, никаких изменений в договоренностях президентов Украины и РФ по взаимному освобождению заключенных не было.
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Ермак также утверждает, что глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук не принимал никакого участия в процессе взаимного освобождения задержанных Украиной и РФ. "Я могу сказать, что никакого участия Медведчук не принимал, никогда мы с ним не встречались, не разговаривали", - отметил он.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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