Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки 99% протоколов

ЭЛИСТА, 9 сен – РИА Новости. Бату Хасиков лидирует на выборах главы республики Калмыкия с результатом 82,86% после обработки 99% протоколов, сообщил РИА Новости председатель республиканской избирательной комиссии Александр Дикалов.
В воскресенье в Калмыкии прошли выборы главы республики.
"Обработано 99% протоколов, явка на выборах главы республики составила 55,33%, Бату Хасиков набрал 82,86% голосов", - сообщил РИА Новости Дикалов.
На пост главы Калмыкии претендуют четыре кандидата: действующий врио главы республики Хасиков ("Единая Россия"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Петр Вышкварок (ЛДПР) и Батыр Мучаев ("Патриоты России").
Вчера, 13:45РИА НовостиВыборы глав регионов России