Требования для применения ПД-35 на двухмоторном Ил-96 согласуют в 2021 году

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Технические требования на применение двигателя типа ПД-35 на двухмоторном Ил-96, вероятно, будут согласованы в 2020-2021 годах, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.

"Конечно, мы с этим продуктом делаем заявку на то, что мы входим в новый сегмент для себя. В 2020-2021 году, я надеюсь, мы согласуем технические требования на применение двигателя на базе газогенератора, который создается в рамках программы ПД-35 для российской платформы. Да, Ил-96 как платформа может быть оснащен таким двигателем, и двухдвигательное исполнение этого самолета может поднять его топливную эффективность очень существенно", - сказал Шмотин.

По его словам, программа ПД-35 подразумевает создание двигателя большой тяги со сроками завершения опытно-конструкторских работ в 2027 году. "Двигатель создается, чтобы предложить его для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Мы находимся на этапе переговоров с китайской стороной о конфигурировании этой программы. Многое будет зависеть от работ по самолету", - добавил генконструктор ОДК.