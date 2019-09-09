Требования для применения ПД-35 на двухмоторном Ил-96 согласуют в 2021 году

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Технические требования на применение двигателя типа ПД-35 на двухмоторном Ил-96, вероятно, будут согласованы в 2020-2021 годах, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
"Конечно, мы с этим продуктом делаем заявку на то, что мы входим в новый сегмент для себя. В 2020-2021 году, я надеюсь, мы согласуем технические требования на применение двигателя на базе газогенератора, который создается в рамках программы ПД-35 для российской платформы. Да, Ил-96 как платформа может быть оснащен таким двигателем, и двухдвигательное исполнение этого самолета может поднять его топливную эффективность очень существенно", - сказал Шмотин.
9 августа, 15:57Сказано в эфире"Для полетов в Крым". Авиаэксперт оценил двухмоторный Ил-96Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году. В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал о конкурентном преимуществе этого самолета.
По его словам, программа ПД-35 подразумевает создание двигателя большой тяги со сроками завершения опытно-конструкторских работ в 2027 году. "Двигатель создается, чтобы предложить его для широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Мы находимся на этапе переговоров с китайской стороной о конфигурировании этой программы. Многое будет зависеть от работ по самолету", - добавил генконструктор ОДК.
Ранее управляющий директор – генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" (входит в ОДК) Александр Иноземцев сообщил, что двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, его якорным заказчиком выступает управделами президента. В настоящее время Ил-96 оснащается четырьмя двигателями ПС-90А1, разработанными "ОДК-Авиадвигатель" и производимыми на "Пермских моторах".