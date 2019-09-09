На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило РИА Новости, что проверяет обстоятельства смерти 8-летней девочки в больнице Каневского района, умершей, предположительно, от несвоевременного оказания ей медицинской помощи.

"В рамках действующего законодательства проверка министерством здравоохранения Краснодарского края по данному факту проводится. По результатам судмедэкспертизы и проверки обстоятельств случившегося будут сделаны соответствующие выводы и дана оценка действиям медицинского персонала", - сообщается в ответе минздрава на запрос агентства.