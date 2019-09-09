На Кубани проверят обстоятельства смерти ребенка в больнице

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило РИА Новости, что проверяет обстоятельства смерти 8-летней девочки в больнице Каневского района, умершей, предположительно, от несвоевременного оказания ей медицинской помощи.
"В рамках действующего законодательства проверка министерством здравоохранения Краснодарского края по данному факту проводится. По результатам судмедэкспертизы и проверки обстоятельств случившегося будут сделаны соответствующие выводы и дана оценка действиям медицинского персонала", - сообщается в ответе минздрава на запрос агентства.
Ранее "Комсомольская правда - Кубань" сообщила о смерти в Каневском районе восьмилетней девочки. По данным издания, бабушка и дедушка привезли ребенка в районную больницу с болями в животе, однако медики не нашли у нее заболеваний, дали ей обезболивающее и отправили домой. Как писало издание, утром состояние больной ухудшилось, ее прооперировали, и пока решался вопрос о ее транспортировке в Краснодар, девочка умерла, семья винит в произошедшем врачей. СУСК по Краснодарскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела.