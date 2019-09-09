В ряде районов Хабаровского края отменили занятия в школах из-за тайфуна

ХАБАРОВСК, 9 сен - РИА Новости. Занятия в школах временно отменены в нескольких районах Хабаровского края из-за подтоплений и отключения электроэнергии, произошедших в воскресенье при прохождении по территории региона тайфуна "Линлин", сообщает краевое правительство в понедельник.

Ранее сообщалось, что тайфун принес в отдельные районы Хабаровского края до 1-1,5 месячной нормы осадков и порывы ветра более 20 метров в секунду. Это усугубило обстановку в регионе, где из-за паводков был объявлен режим ЧС. В воскресенье без электроэнергии остались поселки в нескольких районах края – это более 8,5 тысячи человек. Часть сел уже подключена к электричеству. Сейчас тайфун покинул территорию края и находится на севере Сахалина.

"В результате тайфуна в понедельник отменены занятия во всех школах Николаевского района. В Нанайском районе обесточены все сельские поселения, из-за этого не работают детские сады. В пяти школах Ульчского района также временно не проходят уроки. В Комсомольске-на-Амуре в связи с подтоплением отдельных территорий не принимают учащихся три школы и один техникум", - приводятся в сообщении слова министра образования и науки края Аллы Кузнецовой.