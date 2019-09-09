ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На базе новейшего двигателя ПД-14 планируется создать модифицированную силовую установку ПД-16 для самолета МС-21-400, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
"Есть планы по увеличению мощности двигателя ПД-14 за счет увеличения степени двухконтурности вентилятора и разработки на его базе двигателя ПД-16 с более высокими характеристиками. Эта модификация будет востребована для МС-21-400", - сказал Шмотин.
По его словам, перед корпорацией стоит цель не разработать большое количество разных двигателей, а сделать один базовый унифицированный газогенератор и двигатель на его основе, который в перспективе станет массовым и не потребует для близких классов воздушных судов создания модификаций за исключением адаптации и модернизации программного обеспечения.
Шмотин отметил, что три двигателя уже поставлены "Иркуту" для установки на МС-21. Дальнейшие поставки будут идти по определенному контрактом графику.
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300. Это первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель. В настоящее время МС-21-300 проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G. Серийное производство ПД-14 планируется начать в 2020 году.