ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На базе новейшего двигателя ПД-14 планируется создать модифицированную силовую установку ПД-16 для самолета МС-21-400, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.

"Есть планы по увеличению мощности двигателя ПД-14 за счет увеличения степени двухконтурности вентилятора и разработки на его базе двигателя ПД-16 с более высокими характеристиками. Эта модификация будет востребована для МС-21-400", - сказал Шмотин.

По его словам, перед корпорацией стоит цель не разработать большое количество разных двигателей, а сделать один базовый унифицированный газогенератор и двигатель на его основе, который в перспективе станет массовым и не потребует для близких классов воздушных судов создания модификаций за исключением адаптации и модернизации программного обеспечения.

Шмотин отметил, что три двигателя уже поставлены "Иркуту" для установки на МС-21. Дальнейшие поставки будут идти по определенному контрактом графику.