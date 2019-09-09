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РИА Новости

Якутия ликвидирует последний лесной пожар в зоне тушения

09:10 09.09.2019
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© РИА Новости / Министерство охраны природы ЯкутииСотрудники министерства охраны природы Якутии борются с природными пожарами в Якутии
Сотрудники министерства охраны природы Якутии борются с природными пожарами в Якутии
© РИА Новости / Министерство охраны природы Якутии
Сотрудники министерства охраны природы Якутии борются с природными пожарами в Якутии
ЯКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Работы по ликвидации последнего в зоне тушения пожара проводятся в Абыйском улусе Якутии, сообщает пресс-служба минэкологии региона.
"На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению одного пожара в Абыйском улусе. На тушение лесных пожаров привлечено всего 23 человека", - рассказали в пресс-службе.
Тушение пожаров в Якутии
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Лесные пожары остаются в зоне контроля.
По оперативным данным за прошедшие выходные в республике ликвидировано 77 пожаров в зоне контроля, где на сегодня находятся под контролем 21 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 20 450 гектара.
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