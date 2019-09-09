Якутия ликвидирует последний лесной пожар в зоне тушения

Сотрудники министерства охраны природы Якутии борются с природными пожарами в Якутии

Сотрудники министерства охраны природы Якутии борются с природными пожарами в Якутии

ЯКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Работы по ликвидации последнего в зоне тушения пожара проводятся в Абыйском улусе Якутии, сообщает пресс-служба минэкологии региона.

"На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению одного пожара в Абыйском улусе. На тушение лесных пожаров привлечено всего 23 человека", - рассказали в пресс-службе.

Лесные пожары остаются в зоне контроля.