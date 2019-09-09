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РИА Новости

В Петербурге горел строительный мусор на площади 900 "квадратов"

09:07 09.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Строительный мусор горел на площади 600 квадратных метров на открытом пространстве, а также в ангаре на площади 300 метров в Красногвардейском районе Санкт-Петербурге, в настоящее время пожар потушен, сообщает городское ГУМЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 4.16 мск.
Дежурная часть МЧС
28 августа, 13:17РИА Новости
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2018-2019 годах
Пожар произошел на открытой территории промышленной зоны - горение строительного мусора на площади 600 квадратных метров, а также строительного мусора в ангаре на площади 300 метров.
"В 07.32 локализация пожара, ликвидация открытого горения, отказ №1 БИС, 07.37 ликвидация пожара. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено  8 единиц техники и 40 человек.
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