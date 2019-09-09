В Петербурге горел строительный мусор на площади 900 "квадратов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен – РИА Новости. Строительный мусор горел на площади 600 квадратных метров на открытом пространстве, а также в ангаре на площади 300 метров в Красногвардейском районе Санкт-Петербурге, в настоящее время пожар потушен, сообщает городское ГУМЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 4.16 мск.

Пожар произошел на открытой территории промышленной зоны - горение строительного мусора на площади 600 квадратных метров, а также строительного мусора в ангаре на площади 300 метров.

"В 07.32 локализация пожара, ликвидация открытого горения, отказ №1 БИС, 07.37 ликвидация пожара. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.