ОДК может создать замену французскому двигателю для SSJ100

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Задел для создания отечественного двигателя для самолета "Sukhoi Superjet" создается, и если будет контракт, силовую установку создадут в обозримые сроки, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.

"Мы понимаем, что для семейства самолетов "Sukhoi Superjet" нужен двигатель, который будет превосходить SaM146 по характеристикам. Работы по формированию задела для создания двигателей нового поколения мы ведем. В случае получения заказа от ГСС (АО "Гражданские самолеты Сухого" - Прим. ред.) мы готовы будем представить такой двигатель в обозримые сроки", - сказал Шмотин.

По его словам, для того, чтобы создать двигатель, который по топливной эффективности будет конкурировать с SaM146 и при этом иметь близкий к нему диаметр, нужен газогенератор меньше, чем у ПД-14. "Подписанного контракта нет. Если потребуется, двигатель будет создан. Но еще раз повторю, мы ведем работы по формированию задела для создания двигателя семейства ПД такой размерности", - сказал Шмотин.