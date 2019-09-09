Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T10:03Z
https://ria.ru/20190909/1558472168.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155794/90/1557949082_0:171:1247:872_1036x0_80_0_0_28f6278bd196f651ca211cceaa62b276.jpg
РИА Новости

ОДК может создать замену французскому двигателю для SSJ100

09:04 09.09.2019 (обновлено: 10:03 09.09.2019)
3609
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет
Самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самолет Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Задел для создания отечественного двигателя для самолета "Sukhoi Superjet" создается, и если будет контракт, силовую установку создадут в обозримые сроки, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
"Мы понимаем, что для семейства самолетов "Sukhoi Superjet" нужен двигатель, который будет превосходить SaM146 по характеристикам. Работы по формированию задела для создания двигателей нового поколения мы ведем. В случае получения заказа от ГСС (АО "Гражданские самолеты Сухого" - Прим. ред.) мы готовы будем представить такой двигатель в обозримые сроки", - сказал Шмотин.
Сборка российского авиадвигателя
5 сентября, 03:00Радио
Эксперт рассказал о разработке, способной изменить рынок авиации
По его словам, для того, чтобы создать двигатель, который по топливной эффективности будет конкурировать с SaM146 и при этом иметь близкий к нему диаметр, нужен газогенератор меньше, чем у ПД-14. "Подписанного контракта нет. Если потребуется, двигатель будет создан. Но еще раз повторю, мы ведем работы по формированию задела для создания двигателя семейства ПД такой размерности", - сказал Шмотин.
Двигатель SaM146 производится российско-французской компанией PowerJet (совместное предприятие "ОДК-Сатурн" и Safran). "ОДК-Сатурн" в данном проекте отвечает за вентилятор, компрессор, турбину низкого давления, в то время как французская - за основную часть двигателя - газогенератор, - а также агрегаты и сопряжение с бортом.
Читайте полный текст интервью>>
Самолет Sukhoi Superjet 100
5 мая, 21:24ЧП в Шереметьево
Cамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)
5543003
Обсудить 3
Объединенная двигателестроительная корпорацияГражданские самолеты СухогоSukhoi SuperjetФранцияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на борту президентского самолета во время полета на авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
Экс-командир президентского борта рассказал о питании Путина в полетах
Деньги
ЦБ вновь снизил ключевую ставку. Что будет с ипотекой, кредитами и рублем
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Лента
новостей
Логотип корпорации Роскосмос
На режимном объекте "Роскосмоса" задержали 17 человек
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Турбовентиляторный двигатель ПД-14, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
ОДК планирует усовершенствовать двигатель ПД-14 для самолета МС-21
Склад забытых вещей метрополитена
Названы самые необычные находки среди забытых в московском метро вещей
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте
Певец Дима Билан выступает на концерте в рамках международного фестиваля фейерверков Ростех в Братеевском каскадном парке в Москве
Жители Самары потребовали извинений за "испорченный" Биланом День города
Выборы в Мосгордуму VII созыва
На выборах в Мосгордуму обработали протоколы голосования в трети округов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Погибшая Бэла Воронина
"Закопали в чемодане". Двое петербуржцев случайно сознались в убийстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:20Глава саудовского минэнерго рассказал о спонтанности и антидепрессантах
19:17Суд Калифорнии ввел запрет на новый указ Трампа по предоставлению убежища
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
19:00Хаджимба победил на выборах президента Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Лента новостейМолния