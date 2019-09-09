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РИА Новости

На Кубани пять человек погибли в ДТП с двумя машинами

09:00 09.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Пятеро человек погибли в лобовом столкновении двух автомобилей в Отрадненском районе на Кубани в ночь на понедельник, сообщили РИА Новости в администрации Спокойненского сельского поселения.
"Произошла авария на территории Спокойненского поселения…. Пятеро человек погибло. Где-то в полночь, с 8 на 9 сентября. Два автомобиля участвовало. В одном – четверо погибших, во втором – один – медовик. Пасеку тянул и погиб. Как раз ночью вез, чтобы пчелы не летали… Лоб в лоб сошлись", - рассказал агентству глава поселения Игорь Егоров.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
По его данным, на месте происшествия работают правоохранители. Комментарием пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю агентство пока не располагает.
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Отрадненский районКраснодарский крайПроисшествия
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