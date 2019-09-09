На Кубани пять человек погибли в ДТП с двумя машинами

КРАСНОДАР, 9 сен - РИА Новости. Пятеро человек погибли в лобовом столкновении двух автомобилей в Отрадненском районе на Кубани в ночь на понедельник, сообщили РИА Новости в администрации Спокойненского сельского поселения.
"Произошла авария на территории Спокойненского поселения…. Пятеро человек погибло. Где-то в полночь, с 8 на 9 сентября. Два автомобиля участвовало. В одном – четверо погибших, во втором – один – медовик. Пасеку тянул и погиб. Как раз ночью вез, чтобы пчелы не летали… Лоб в лоб сошлись", - рассказал агентству глава поселения Игорь Егоров.
По его данным, на месте происшествия работают правоохранители. Комментарием пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю агентство пока не располагает.