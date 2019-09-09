В центре Москвы сняли ограничения на движение автомобилей после Дня города

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все ограничения движения в центре Москвы сняты после празднования Дня города, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что ряд улиц в Москве перекрыли в связи с празднованием Дня города.

"День города отшумел. Все перекрытия в центре сняты. Для автомобилистов открыты улицы Тверская (вместе с переулками), Моховая и Охотный ряд, а также проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой", - говорится в сообщении.

Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и всех москвичей за слаженную, результативную работу и пожелал столице и всей России процветания.

Ко Дню города Московский планетарий также запустил в парке Горького акцию "100 часов астрономии", посвященную его 90-летию. На крыше главного входа установлены телескопы, с помощью которых можно понаблюдать за звездами.

Он поздравил москвичей с праздником и отметил особую роль Москвы как "уникального отражения всех эпох России".

На празднике будет представлено более 100 выступлений артистов уличных театров, музыкантов и танцоров.

В рамках Дня города организованы лекции на самые разные темы. Космонавт Сергей Волков расскажет о том, что "невозможное возможно". Анатолий Вассерман поведает слушателям о современном мироустройстве.

Для детей и взрослых организованы различные мастер-классы. Каждый может попробовать собрать робота, расписать керамическую плитку или слепить пельмени.

В парке "Зарядье" на главной сцене пройдет гала-концерт с участием артистов Большого театра. Также во время празднования Дня города проводятся бесплатные обзорные экскурсии по парку.

Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и всех москвичей за слаженную, результативную работу и пожелал столице и всей России процветания.

Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и всех москвичей за слаженную, результативную работу и пожелал столице и всей России процветания.

Ко Дню города Московский планетарий также запустил в парке Горького акцию "100 часов астрономии", посвященную его 90-летию. На крыше главного входа установлены телескопы, с помощью которых можно понаблюдать за звездами.

Ко Дню города Московский планетарий также запустил в парке Горького акцию "100 часов астрономии", посвященную его 90-летию. На крыше главного входа установлены телескопы, с помощью которых можно понаблюдать за звездами.

Он поздравил москвичей с праздником и отметил особую роль Москвы как "уникального отражения всех эпох России".

Он поздравил москвичей с праздником и отметил особую роль Москвы как "уникального отражения всех эпох России".

На празднике будет представлено более 100 выступлений артистов уличных театров, музыкантов и танцоров.

На празднике будет представлено более 100 выступлений артистов уличных театров, музыкантов и танцоров.

В рамках Дня города организованы лекции на самые разные темы. Космонавт Сергей Волков расскажет о том, что "невозможное возможно". Анатолий Вассерман поведает слушателям о современном мироустройстве.

В рамках Дня города организованы лекции на самые разные темы. Космонавт Сергей Волков расскажет о том, что "невозможное возможно". Анатолий Вассерман поведает слушателям о современном мироустройстве.

Для детей и взрослых организованы различные мастер-классы. Каждый может попробовать собрать робота, расписать керамическую плитку или слепить пельмени.

Для детей и взрослых организованы различные мастер-классы. Каждый может попробовать собрать робота, расписать керамическую плитку или слепить пельмени.

В парке "Зарядье" на главной сцене пройдет гала-концерт с участием артистов Большого театра. Также во время празднования Дня города проводятся бесплатные обзорные экскурсии по парку.

В парке "Зарядье" на главной сцене пройдет гала-концерт с участием артистов Большого театра. Также во время празднования Дня города проводятся бесплатные обзорные экскурсии по парку.

В эти выходные в Москве отмечали 872-й день рождения города. Для жителей и гостей столицы провели карнавал, праздничные концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия. Главной темой праздника стал юбилей ВДНХ, которому в этом году исполнилось 80 лет. Празднование завершилось традиционным салютом.