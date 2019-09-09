Глава СПЧ назвал выборы в Башкирии абсолютно спокойными

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что в выборы в Башкирии прошли "абсолютно спокойно", хотя и признал, что на ряде участков были конфликты между наблюдателями и руководством избиркомов.

В единый день голосования 8 сентября в Башкирии выбирали главу региона. По данным республиканского ЦИК после обработки 100% протоколов, на выборах побеждает врио главы Башкирии Радий Хабиров, он набрал 82,02% голосов.

"Выборы на всех тех избирательных участках, на которых мы были, проходили абсолютно спокойно. Все замечания носят организационно-технический характер. Конечно, были на некоторых из участков конфликты между наблюдателями и руководством избирательной комиссии", - сказал РИА Новости Федотов.

По его словам, на одном участке был конфликт между самими наблюдателями, на другом есть подозрения на вброс бюллетеней.