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РИА Новости
Единый день голосования

Глава СПЧ назвал выборы в Башкирии абсолютно спокойными

08:51 09.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что в выборы в Башкирии прошли "абсолютно спокойно", хотя и признал, что на ряде участков были конфликты между наблюдателями и руководством избиркомов.
В единый день голосования 8 сентября в Башкирии выбирали главу региона. По данным республиканского ЦИК после обработки 100% протоколов, на выборах побеждает врио главы Башкирии Радий Хабиров, он набрал 82,02% голосов.
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"Выборы на всех тех избирательных участках, на которых мы были, проходили абсолютно спокойно. Все замечания носят организационно-технический характер. Конечно, были на некоторых из участков конфликты между наблюдателями и руководством избирательной комиссии", - сказал РИА Новости Федотов.
По его словам, на одном участке был конфликт между самими наблюдателями, на другом есть подозрения на вброс бюллетеней.
"Но мы передали все материалы в ЦИК Республики Башкортостан. Сейчас разбираются с этой темой", - добавил глава совета.
Как проходил единый день голосования — в онлайн-репортаже Ria.ru>>
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