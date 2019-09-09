ОДК создаст двигатель нового поколения

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В России создается двигатель нового поколения ПДВ-4000, который можно будет устанавливать как на самолеты, так и на вертолеты, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
"Мы программу ПДВ (перспективный двигатель вертолетный - ред.), которая реализовывалась как комплекс мер в обеспечение создания на базе двигателя ВК-2500 новой силовой установки для скоростного вертолета, больше года назад переконфигурировали. Сегодня она называется ПДВ-4000. Мы позиционируем эту силовую установку как двигатель нового поколения в классе мощности 4000-5000 л.с. Вопросы со сроками пока на согласовании с "Вертолетами России". Для себя мы четко сконфигурировали, что это должен быть двигатель нового поколения, которые можно будет устанавливать как на вертолеты, так и на самолеты", - сказал Шмотин.
Он отметил, что ПДВ-4000 должен быть минимум на 10 процентов лучше предшественника в данном классе.
Ранее сообщалось, что ОДК приступила к работам по созданию ПДВ следующего поколения, при создании которого будут использованы новые конструкционные материалы, аддитивные технологии и 3d-печать. Планировалось, что двигатель-демонстратор будет изготовлен в 2021 году, завершение работ по созданию силовой установки ожидалось в 2025 году.