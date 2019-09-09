Необычные фонари установят в театральном квартале в Москве

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Необычные фонари, украшенные узорами, листочками и декоративными канавками, установят в квартале, где расположены театры "Современник" и "Табакерка" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Эти фонари изготовили специально для квартала, где расположены легендарные "Современник" и "Табакерка", театр Et Cetera и детский музыкальный театр "Экспромт". Они на два метра ниже привычных уличных фонарей, а их тумбы украшены узорами, листочками и декоративными канавками. Всего будет установлено 180 таких опор освещения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что необычные фонари уже освещают улицу Чаплыгина, а скоро они украсят улицу Жуковского, Большой и Малый Харитоньевские, Большой и Малый Козловские переулки, а также переулок Огородная Слобода.
По данным пресс-службы департамента капремонта города, было решено отказаться от массивных высоких семиметровых опор освещения, установив фонари высотой около пяти метров. Несмотря на миниатюрность, они крайне эффективны и хорошо освещают улицы.
Отмечается, что для создания фонарей была использована осветительная система "Люцерна" - светильники на литой круглой чугунной опоре. Они подходят не только для улиц и площадей, но и для парков, скверов. Кроме того, в фонарях использованы светодиодные элементы, причем свет их может быть различным. Театральный квартал, например, будет окутан теплым белым светом.