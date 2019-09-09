Необычные фонари установят в театральном квартале в Москве

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Необычные фонари, украшенные узорами, листочками и декоративными канавками, установят в квартале, где расположены театры "Современник" и "Табакерка" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Эти фонари изготовили специально для квартала, где расположены легендарные "Современник" и "Табакерка", театр Et Cetera и детский музыкальный театр "Экспромт". Они на два метра ниже привычных уличных фонарей, а их тумбы украшены узорами, листочками и декоративными канавками. Всего будет установлено 180 таких опор освещения", - говорится в сообщении.

Добавляется, что необычные фонари уже освещают улицу Чаплыгина, а скоро они украсят улицу Жуковского, Большой и Малый Харитоньевские, Большой и Малый Козловские переулки, а также переулок Огородная Слобода.

По данным пресс-службы департамента капремонта города, было решено отказаться от массивных высоких семиметровых опор освещения, установив фонари высотой около пяти метров. Несмотря на миниатюрность, они крайне эффективны и хорошо освещают улицы.