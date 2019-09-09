ОДК соберет первый двигатель для замены французского на Ка-226

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время, эскизно-технический проект согласуют в этом году, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.

"Работы инициированы, они находятся под контролем Ростеха и финансируются. В этом году будет утвержден эскизно-технический проект, и мы приступим к заказу материальной части. В ближайшее время будет собран первый двигатель. Все план-графики определены, сроки установлены", - сказал Шмотин.

Он также сообщил, что в случае, если для вертолета "Ансат" будет достаточно двигателя мощностью 600 или 700 л.с., то ВК-650В также будет предложен "Вертолетам России".

Ранее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков в интервью РИА Новости сообщил, что отечественный двигатель для вертолета "Ансат" и Ка-226 будет сертифицирован в 2023 году. Он не сообщил название этой силовой установки, однако отметил, что этот двигатель находится в классе мощности 400-700 л.с.