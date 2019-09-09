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РИА Новости

ОДК соберет первый двигатель для замены французского на Ка-226

08:35 09.09.2019 (обновлено: 10:02 09.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРоссийский многоцелевой вертолет Ка-226 на форуме "Армия-2018" в Кубинке
Российский многоцелевой вертолет Ка-226 на форуме Армия-2018 в Кубинке
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Российский многоцелевой вертолет Ка-226 на форуме "Армия-2018" в Кубинке. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российский двигатель ВК-650В для вертолета Ка-226 будет собран в ближайшее время, эскизно-технический проект согласуют в этом году, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в Ростех) Юрий Шмотин.
"Работы инициированы, они находятся под контролем Ростеха и финансируются. В этом году будет утвержден эскизно-технический проект, и мы приступим к заказу материальной части. В ближайшее время будет собран первый двигатель. Все план-графики определены, сроки установлены", - сказал Шмотин.
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Он также сообщил, что в случае, если для вертолета "Ансат" будет достаточно двигателя мощностью 600 или 700 л.с., то ВК-650В также будет предложен "Вертолетам России".
Ранее индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков в интервью РИА Новости сообщил, что отечественный двигатель для вертолета "Ансат" и Ка-226 будет сертифицирован в 2023 году. Он не сообщил название этой силовой установки, однако отметил, что этот двигатель находится в классе мощности 400-700 л.с.
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Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до одной тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули, оснащенные специальным оборудованием. В настоящее время на вертолете установлены французские двигатели Arrius 2G1.
Читайте полный текст интервью>>
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Объединенная двигателестроительная корпорацияКа-226РостехРоссияЭкономика
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