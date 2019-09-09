ОДК закрыла потребность флота в двигателях, ранее поставлявшихся Украиной

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Объединенная двигателестроительная корпорация" создала линейку двигателей для кораблей ВМФ вместо украинских силовых установок, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.
"ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-морского флота России от восьми тысяч лошадиных сил до 25 тысяч лошадиных сил. Это двигатели семейства М70 как для кораблей класса "Зубр" и "Мурена" на воздушных подушках, так и очень ожидаемый двигатель М90ФР для кораблей проектов 22350 и 20386", — сказал он.
После разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной Россия столкнулась с проблемой обеспечения своих боевых кораблей газотурбинными двигателями.
Так, приостановлено строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, силовые установки для которых делало украинское предприятие "Зоря-Машпроект".
Впоследствии было принято решение начать производство отечественных газотурбинных установок на рыбинском заводе "ОДК-Сатурн".
С 2014 по 2017 год на мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам М90ФР (мощностью 27 500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10 000 лошадиных сил) и М70ФРУ-Р2.
Как заявлял в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия Виктор Поляков, первыми российские газотурбинные двигатели получат фрегаты проекта 22350.