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РИА Новости

ОДК закрыла потребность флота в двигателях, ранее поставлявшихся Украиной

08:20 09.09.2019 (обновлено: 10:52 09.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники в одном из сборочных цехов ПАО "Кузнецов" в Самаре
Сотрудники в одном из сборочных цехов ПАО Кузнецов в Самаре
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Сотрудники в одном из сборочных цехов ПАО "Кузнецов" в Самаре. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Объединенная двигателестроительная корпорация" создала линейку двигателей для кораблей ВМФ вместо украинских силовых установок, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора — генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.
"ОДК выполнила работы по заказу Минобороны по разработке базовых газотурбинных двигателей для Военно-морского флота России от восьми тысяч лошадиных сил до 25 тысяч лошадиных сил. Это двигатели семейства М70 как для кораблей класса "Зубр" и "Мурена" на воздушных подушках, так и очень ожидаемый двигатель М90ФР для кораблей проектов 22350 и 20386", — сказал он.
Летчики. Архивное фото
14 сентября 2018, 08:08РИА Новости
Россия полностью заменила украинские комплектующие для военной техникиВ первую очередь речь идет о двигателях для вертолетов и турбинных установках для корветов и фрегатов. Эта проблема снята, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
После разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной Россия столкнулась с проблемой обеспечения своих боевых кораблей газотурбинными двигателями.
Так, приостановлено строительство второй тройки фрегатов проекта 11356 для Черноморского флота, силовые установки для которых делало украинское предприятие "Зоря-Машпроект".
Впоследствии было принято решение начать производство отечественных газотурбинных установок на рыбинском заводе "ОДК-Сатурн".
С 2014 по 2017 год на мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трем морским силовым установкам М90ФР (мощностью 27 500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10 000 лошадиных сил) и М70ФРУ-Р2.
Как заявлял в интервью РИА Новости управляющий директор предприятия Виктор Поляков, первыми российские газотурбинные двигатели получат фрегаты проекта 22350.
Читайте полный текст интервью>>
Тяжёлый дальний транспортный самолёт АН-124-100 Руслан
9 августа, 13:14РИА Новости
В ОДК рассказали о планах по созданию российского двигателя для "Руслана"
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Объединенная двигателестроительная корпорацияРоссияУкраинаВМФ РФБезопасность
Популярные комментарии
Как в народе говорят свято место пусто не бывает. Украина сама себе положила мину. Отказавшись от поставок двигателей в Россию, она тем самым убила очередное собственное предприятие приносившие хорошую прибыль в казну Украины. Впрочем это не единственное предприятие убитое по политическим мотивам. Такими темпами через несколько лет на Украине вообще не будет ни собственной промышленности, ни собственного сельского хозяйства.
9 сентября, 08:48
Alex McDonalds
6301001
Это радует. А украинские производители будут снабжать своими двигателями шаланды, полные кефали.
9 сентября, 08:23
Адам Ваксель
40160102
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