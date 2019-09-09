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РИА Новости

Во Владивостоке почти три тысячи человек остались без света из-за непогоды

08:15 09.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение во Владивостоке, где из-за непогоды без света остаются около 2,8 тысячи человек, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.
Дождь и ветер с порывами до 33 метров в секунду в регионе привели к отключениям в сетях 35-110 кВ и массовым аварийным отключениям в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "ДЭК" – АО "ДРСК"; ТСО – АО "Оборонэнерго") в воскресенье, отмечает ведомство.
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"9 сентября по состоянию на 06.00 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 11 (в том числе 4 в зоне ответственности АО "Оборонэнерго"); ТП 6-10 кВ – 71 (74) (в том числе 5 в зоне ответственности АО "Оборонэнерго"). Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей во Владивостоке - около 2 800 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обесточенных избирательных участков нет.
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