Во Владивостоке почти три тысячи человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение во Владивостоке, где из-за непогоды без света остаются около 2,8 тысячи человек, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

Дождь и ветер с порывами до 33 метров в секунду в регионе привели к отключениям в сетях 35-110 кВ и массовым аварийным отключениям в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "ДЭК" – АО "ДРСК"; ТСО – АО "Оборонэнерго") в воскресенье, отмечает ведомство.

"9 сентября по состоянию на 06.00 отключено: ВЛ 6-10 кВ – 11 (в том числе 4 в зоне ответственности АО "Оборонэнерго"); ТП 6-10 кВ – 71 (74) (в том числе 5 в зоне ответственности АО "Оборонэнерго"). Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей во Владивостоке - около 2 800 человек", - говорится в сообщении.