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РИА Новости

ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

08:13 09.09.2019 (обновлено: 10:02 09.09.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Вертолеты России / Перейти в фотобанкВертолет Ка-62 совершил первый полет
Вертолет Ка-62 совершил первый полет
© РИА Новости / Пресс-служба Вертолеты России
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
"Кроме того, по линии разработчика этих двигателей – "ОДК-Климов" - мы инициировали еще два проекта. Первый – это двигатель ВК-650В для Ка-226. На базе решений, которые будут заложены в этот двигатель, может быть создано семейство силовых установок от 500 до 700 л.с. Второй проект – ВК-1600В. Это базовый двигатель, который будет установлен на вертолет Ка-62. Эти двигатели сегодня очень востребованы в России", - сказал Шмотин.
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Согласно данным на сайте холдинга "Вертолеты России" (разработчик Ка-62, входит в Ростех), на данный типа вертолета устанавливается турбовальный двигатель Ardiden 3G компании Turbomeca. Протокол о намерениях по установке данного силового агрегата на Ка-62 был подписан 21 февраля 2010 года. Как сообщает холдинг, современный двигатель обладает высоким потенциалом и отвечает потребностям рынка с учетом роста популярности вертолетов грузоподъемностью 5-8 тонн.
Вертолет Ка-62 имеет максимальную взлетную массу до 6,5 тонн, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 километров, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта – одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.
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Ка-62 имеет большой объем пассажирского салона, благодаря чему его компоновка имеет увеличенный шаг сидений - продольный и поперечный. На вертолете применена полностью отечественная авионика с новейшей системой управления общевертолетным оборудованием нового поколения. Вертолет спроектирован с учетом международных требований по безопасности полетов – обеспечены полет и посадка с одним работающим двигателем. Безопасность экипажа и пассажиров также гарантируется энергопоглощающей конструкцией шасси и кресел.
Читайте полный текст интервью>>
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Объединенная двигателестроительная корпорацияКа-62РоссияЭкономика
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