ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

"Кроме того, по линии разработчика этих двигателей – "ОДК-Климов" - мы инициировали еще два проекта. Первый – это двигатель ВК-650В для Ка-226. На базе решений, которые будут заложены в этот двигатель, может быть создано семейство силовых установок от 500 до 700 л.с. Второй проект – ВК-1600В. Это базовый двигатель, который будет установлен на вертолет Ка-62. Эти двигатели сегодня очень востребованы в России", - сказал Шмотин.