Бывший спецпосланник КНР оценил эскалацию в сирийской провинции Идлиб

ПЕКИН, 9 сен - РИА Новости. Обострение ситуации, наблюдаемое в последнее время в сирийской провинции Идлиб не может стать искрой для вспыхивания нового крупного вооруженного конфликта в стране, правительство САР восстановило свои силы и не допустит повторения войны, заявил РИА Новости бывший спецпредставитель правительства Китая на Ближнем Востоке У Сыкэ.

Ранее в Центре по примирению в Сирии сообщили, что нанесенный американцами 31 августа авиаудар в зоне деэскалации Идлиб привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Атака была совершена в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях. В российском МИД заявили, что действия США поставили под угрозу соблюдение "режима тишины", введенного 31 августа в Идлибской зоне деэскалации, но, несмотря на это, мораторий на ведение боевых действий в целях стабилизации в Идлибе пока сохраняется.

"Сирийский конфликт продолжается уже более 8 лет. На мой взгляд, сирийское правительство при поддержке России уже смогло разрешить крупные проблемы.... Сложная ситуация сейчас сохраняется в упомянутой вами провинции Идлиб и на границе с Турцией, там все еще есть силы вооруженной оппозиции. Поэтому для того, чтобы полностью урегулировать этот вопрос, необходимо время, но на мой взгляд, вероятности, что ситуация в Сирии вновь сильно обострится, нет, это я могу сказать совершенно уверенно", - сказал У Сыкэ на полях международного форума Taihe.

По его словам, "пройдя через испытания такой долгой войны, правительство Сирии восстановило свои силы, поэтому вероятность того, что война вспыхнет вновь, нереалистична".

"Конечно, отдельные группировки террористов и групп оппозиции после разгрома еще скрываются и в будущем могут вести террористическую деятельность, но, повторюсь, крупный военный конфликт невозможен. Сирия уже вступила в период восстановления, но для окончательного решения всех вопросов, по-видимому, еще необходимо время", - указал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.