Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летней жительницы Камчатки, которая, по версии следствия, утопила двоих своих детей в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск, сообщает краевое следственное управление СК России.
"Жительница Вилючинска подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух малолетних лиц)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 9 сентября 2019 года около 11:00 подозреваемая, находясь на прибрежной полосе бухты Крашенинникова ЗАТО города Вилючинска, утопила двух малолетних детей (1,5 месяца и пяти лет).
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершения преступления, решается вопрос о задержании подозреваемой.
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