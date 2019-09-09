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РИА Новости

Жительницу Камчатки заподозрили в том, что она утопила двух детей в бухте

06:45 09.09.2019 (обновлено: 10:38 09.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
Вид на Вилючинский вулкан. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летней жительницы Камчатки, которая, по версии следствия, утопила двоих своих детей в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск, сообщает краевое следственное управление СК России.

"Жительница Вилючинска подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК России ("Убийство двух малолетних лиц)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 сентября 2019 года около 11:00 подозреваемая, находясь на прибрежной полосе бухты Крашенинникова ЗАТО города Вилючинска, утопила двух малолетних детей (1,5 месяца и пяти лет).
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершения преступления, решается вопрос о задержании подозреваемой.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
1 сентября, 19:53Радио
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КамчаткаСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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СИСаша Иванов
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