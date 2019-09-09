В Севастополе "Единая Россия" победила в семи одномандатных округах

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Кандидаты от партии "Единая Россия" победили на выборах в парламент Севастополя в семи из восьми одномандатных округах, сообщили журналистам в горизбиркоме Севастополя.

"Победители: первый округ – Татьяна Лобач – 32,75%, второй округ – Екатерина Алтабаева – 42,92%, третий округ Вячеслав Горелов – 34,79%, четвертый округ – Владимир Немцев – 41,24%, в пятом округе Татьяна Щербакова – 36,6%, в округе №6 - Сергей Колбин 41,12% голосов. Седьмой округ – Михаил Чалый – 30,73%, восьмой округ, побеждает Михаил Брицин – 27,03% ", - говорится в сообщении.

Все победившие кандидаты, кроме Вячеслава Горелова (партия "Зеленые"), выдвигались от "Единой России".

Выборы в законодательное собрание Севастополя проходят по смешанной системе. В парламенте региона 24 депутата, из них две трети (16 депутатов) избираются по партийным спискам, восемь - по мажоритарным округам.