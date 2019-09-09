В "Единой России" заявили об уверенной победе партии на выборах

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В 11 из 12 заксобраний субъектов России "Единая Россия" по итогам выборов получает большинство, в некоторых регионах это конституционное большинство, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Во всех законодательных собраниях - из 12 в 11 - мы имеем большинство. Где-то это большинство конституционное, то есть две трети, где-то - это простое большинство. Но окончательные подсчеты, естественно, еще ведутся, и завтра мы на итоговой пресс-конференции озвучим результаты", - сообщил Турчак журналистам после окончания голосования на выборах 8 сентября.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний. "Единая Россия" не выдвигала кандидатов в депутаты Мосгордумы - члены партии шли на выборы в качестве самовыдвиженцев.
Турчак отметил, что для партии это была напряженная кампания, и поблагодарил избирателей, а также региональные штабы ЕР за их работу. "Для нас очень важно, что и те губернаторы, которые были выдвинуты от партии, одерживают, по предварительным итогам, уверенную победу исключительно во всех регионах. Это можно считать стопроцентным результатом и качественной работой над ошибками, которые мы допускали в прошлый избирательный цикл", - уточнил секретарь генсовета ЕР.
"Естественно, мы удовлетворены результатом, мы получаем большинство везде", - добавил он, отвечая на вопрос о том, удовлетворена ли партия, учитывая предварительные итоги выборов.
ЕР участвовала в выборах заксобраний 12 регионов, также в единый день голосования проходили прямые выборы депутатов 21 городской думы. "Можно с уверенностью сказать, что "Единая Россия" сохранила свои лидерские позиции... "Единая Россия" получает уверенное большинство", - отметил секретарь генсовета партии, говоря об итогах этих избирательных кампаний.
Что касается муниципальных кампаний, уточнил он, то и здесь ЕР продемонстрировала позитивные результаты. "Большая кампания по выборам органов местного самоуправления, и здесь мы подтвердили ту тенденцию, которая на протяжении последнего полугодия формировалась в рамках того, что у нас каждое воскресенье в стране проходили выборы в органы МСУ. На этих выборах за полугодие партия получила более 73% мандатов, и этот же процент мы забираем сейчас, в рамках единого дня голосования, на выборах органов местного самоуправления", - пояснил Турчак.