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РИА Новости
Единый день голосования

В "Единой России" заявили об уверенной победе партии на выборах

06:21 09.09.2019 (обновлено: 09:38 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 26 сентября 2018
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на первом заседании осенней сессии Совета Федерации РФ. 26 сентября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В 11 из 12 заксобраний субъектов России "Единая Россия" по итогам выборов получает большинство, в некоторых регионах это конституционное большинство, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Во всех законодательных собраниях - из 12 в 11 - мы имеем большинство. Где-то это большинство конституционное, то есть две трети, где-то - это простое большинство. Но окончательные подсчеты, естественно, еще ведутся, и завтра мы на итоговой пресс-конференции озвучим результаты", - сообщил Турчак журналистам после окончания голосования на выборах 8 сентября.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний. "Единая Россия" не выдвигала кандидатов в депутаты Мосгордумы - члены партии шли на выборы в качестве самовыдвиженцев.
Турчак отметил, что для партии это была напряженная кампания, и поблагодарил избирателей, а также региональные штабы ЕР за их работу. "Для нас очень важно, что и те губернаторы, которые были выдвинуты от партии, одерживают, по предварительным итогам, уверенную победу исключительно во всех регионах. Это можно считать стопроцентным результатом и качественной работой над ошибками, которые мы допускали в прошлый избирательный цикл", - уточнил секретарь генсовета ЕР.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Вчера, 22:39Единый день голосования
ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак
"Естественно, мы удовлетворены результатом, мы получаем большинство везде", - добавил он, отвечая на вопрос о том, удовлетворена ли партия, учитывая предварительные итоги выборов.
ЕР участвовала в выборах заксобраний 12 регионов, также в единый день голосования проходили прямые выборы депутатов 21 городской думы. "Можно с уверенностью сказать, что "Единая Россия" сохранила свои лидерские позиции... "Единая Россия" получает уверенное большинство", - отметил секретарь генсовета партии, говоря об итогах этих избирательных кампаний.
Что касается муниципальных кампаний, уточнил он, то и здесь ЕР продемонстрировала позитивные результаты. "Большая кампания по выборам органов местного самоуправления, и здесь мы подтвердили ту тенденцию, которая на протяжении последнего полугодия формировалась в рамках того, что у нас каждое воскресенье в стране проходили выборы в органы МСУ. На этих выборах за полугодие партия получила более 73% мандатов, и этот же процент мы забираем сейчас, в рамках единого дня голосования, на выборах органов местного самоуправления", - пояснил Турчак.
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияЕдиная РоссияАндрей ТурчакПолитика
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