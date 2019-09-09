"Единая Россия" победила на выборах в парламент КБР, набрав 65% голосов

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики

НАЛЬЧИК, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" одержала победу на выборах в парламент Кабардино-Балкарии, набрав больше 65% голосов избирателей, сообщил представитель республиканского избиркома.

"После обработки 100% бюллетеней партия "Единая Россия" набрала 65,85% голосов избирателей. На втором месте - КПРФ, за которую проголосовали 12,84% участников выборов. Третье место у "Справедливой России", набравшей 10,35% голосов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР (5,10%) и "Зеленые" (5,07%). За представителей еще одной партии, участвовавшей в выборах, - "Гражданская платформа", проголосовали 0,62%.

"Единая Россия" получит в новом парламенте КБР 50 мандатов, КПРФ – 9, "Справедливая Россия" - 7, ЛДПР и "Зеленые" - по два мандата", - заметил представитель избиркома.

Он уточнил, что окончательная явка на выборах в парламент республики составила 67,23%. Пять лет назад на таких же выборах явка составила 71,07%.