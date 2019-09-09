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РИА Новости
Единый день голосования

"Единая Россия" победила на выборах в парламент КБР, набрав 65% голосов

06:17 09.09.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкИзбиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в селе Чири-Юрт Чеченской Республики
© РИА Новости / Саид Царнаев
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НАЛЬЧИК, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" одержала победу на выборах в парламент Кабардино-Балкарии, набрав больше 65% голосов избирателей, сообщил представитель республиканского избиркома.
"После обработки 100% бюллетеней партия "Единая Россия" набрала 65,85% голосов избирателей. На втором месте - КПРФ, за которую проголосовали 12,84% участников выборов. Третье место у "Справедливой России", набравшей 10,35% голосов", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР (5,10%) и "Зеленые" (5,07%). За представителей еще одной партии, участвовавшей в выборах, - "Гражданская платформа", проголосовали 0,62%.
"Единая Россия" получит в новом парламенте КБР 50 мандатов, КПРФ – 9, "Справедливая Россия" - 7, ЛДПР и "Зеленые" - по два мандата", - заметил представитель избиркома.
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Он уточнил, что окончательная явка на выборах в парламент республики составила 67,23%. Пять лет назад на таких же выборах явка составила 71,07%.
Выборы депутатов парламента КБР нового, шестого созыва прошли по партийным спискам. Избирательная комиссия региона зарегистрировала для участия в них списки кандидатов от шести партий – "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР, "Зеленых" и "Гражданской платформы".
Следите за ходом единого дня голосования в онлайн-репортаже Ria.ru >>
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Единый день голосованияРоссияКабардино-БалкарияПолитика
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